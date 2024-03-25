Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Tatvan'da düzenlediği mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi.

25.03.2024 18:53  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Tatvan'da düzenlediği mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ardından Tatvan ilçesine geldi. Partililer ve kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Parkı'nda halka hitap etti. Geçtiğimiz milletvekili seçiminde muhalefet partilerinin darmaduman olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Değerli arkadaşlar 31 Mart'ta seçime gidiyoruz. Allah razı olsun milletimizden Cumhurbaşkanımıza güvenini tazeledi, meclisimizde de Cumhuriyet ittifakına net bir çoğunluk verdi. Öncelikle siz değerli Tatvanlılara geçen seçimde destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bakın o seçimden sonraki manzaraları gördünüz değil mi? Muhalefet partilerinin ne hale geldiklerini, o kurulan masaların nasıl dağıldığını hep birlikte gördünüz. Bazı insaflı muhalifler bile seçimden sonra dediler ki 'iyi ki biz kazanmadık', 'iyi ki Ak Parti kazanmış, Cumhur İttifakı kazanmış' dediler. Değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerifteyiz, biraz buruk yaşıyoruz Ramazan'ı. Zira Gazze'deki hadiseler hepimizin için yakıyor. Buradan Gazzeli kardeşlerimize de selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Türkiye olarak da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz Gazzeli kardeşlerimiz için, sarf etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini unuttuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim siyaset anlayışımız böyle. Biz söz verdik mi sonuna kadar sözümüzün peşinde oluruz. Bazı siyasetçiler bırakın dediklerini yapmayı, neyi vaat ettiklerini bile hatırlamıyorlar. İstanbul'da görüyorsunuz neyi söylediğini, topluma ne söz verdiğini bile hatırlamıyor. Bizim öyle bir anlayışımız yok" dedi.

"Gelecek ay Doğu Ekspresi'nin aynısını Tatvan'a yapacağı"

Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla önümüzdeki ay Ankara-Tatvan turistik trenlerini hizmete koyacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem bu çevre yoluna daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu trafik çilesinden Tatvan'ımızı kurtaracağız. Merkezi idare ve yerel yönetim el ele verip gönül birliği içinde, akıl birliği içinde bu problemi de inşallah Tatvan'ın gündeminden çıkaracağız Allah'ın izniyle. Gelecek ay Doğu Ekspresi'nin aynısını Tatvan'a yapacağız. Kayak merkezi sorunumuzu da halledeceğiz inşallah. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi savunuyoruz, huzur ve güven ortamını savunuyoruz, çoluk çocuğumuzun geleceği için daha fazla yatırım, daha fazla hizmetle bu güzel beldemizle buluşturmak için AK Parti diyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç Mersin'de ziyaretler gerçekleştirdi
    20:34 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç Mersin'de ziyaretler gerçekleştirdi

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.

  • Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi önlemler alıyor
    20:34 Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi önlemler alıyor

    Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de 18-0 yapacaklarını söyledi
    20:27 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de 18-0 yapacaklarını söyledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlerde Rize'de 18-0 yapacaklarını belirtti. Bakan Bak, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurgulayarak, Rize halkını zafer için ayağa kalkmaya çağırdı.

  • İmamoğlu: İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak
    20:19 İmamoğlu: İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.

  • Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler Terörden Temizlendi
    20:16 Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler Terörden Temizlendi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında düzenlenen bir iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler'in terörden temizlendiğini ve huzur ortamının hakim olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda yatırımlarla büyüdüğünü ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon konularında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bitlis'e yapılan yatırımların artmasıyla birlikte turizm ve ticaretin de geliştiğini söyledi.


18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 20:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement