Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Tatvan'da düzenlediği mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ardından Tatvan ilçesine geldi. Partililer ve kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Parkı'nda halka hitap etti. Geçtiğimiz milletvekili seçiminde muhalefet partilerinin darmaduman olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Değerli arkadaşlar 31 Mart'ta seçime gidiyoruz. Allah razı olsun milletimizden Cumhurbaşkanımıza güvenini tazeledi, meclisimizde de Cumhuriyet ittifakına net bir çoğunluk verdi. Öncelikle siz değerli Tatvanlılara geçen seçimde destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bakın o seçimden sonraki manzaraları gördünüz değil mi? Muhalefet partilerinin ne hale geldiklerini, o kurulan masaların nasıl dağıldığını hep birlikte gördünüz. Bazı insaflı muhalifler bile seçimden sonra dediler ki 'iyi ki biz kazanmadık', 'iyi ki Ak Parti kazanmış, Cumhur İttifakı kazanmış' dediler. Değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerifteyiz, biraz buruk yaşıyoruz Ramazan'ı. Zira Gazze'deki hadiseler hepimizin için yakıyor. Buradan Gazzeli kardeşlerimize de selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Türkiye olarak da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz Gazzeli kardeşlerimiz için, sarf etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri bile hatırlamıyor"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini unuttuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim siyaset anlayışımız böyle. Biz söz verdik mi sonuna kadar sözümüzün peşinde oluruz. Bazı siyasetçiler bırakın dediklerini yapmayı, neyi vaat ettiklerini bile hatırlamıyorlar. İstanbul'da görüyorsunuz neyi söylediğini, topluma ne söz verdiğini bile hatırlamıyor. Bizim öyle bir anlayışımız yok" dedi.

"Gelecek ay Doğu Ekspresi'nin aynısını Tatvan'a yapacağı"

Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla önümüzdeki ay Ankara-Tatvan turistik trenlerini hizmete koyacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem bu çevre yoluna daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu trafik çilesinden Tatvan'ımızı kurtaracağız. Merkezi idare ve yerel yönetim el ele verip gönül birliği içinde, akıl birliği içinde bu problemi de inşallah Tatvan'ın gündeminden çıkaracağız Allah'ın izniyle. Gelecek ay Doğu Ekspresi'nin aynısını Tatvan'a yapacağız. Kayak merkezi sorunumuzu da halledeceğiz inşallah. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi savunuyoruz, huzur ve güven ortamını savunuyoruz, çoluk çocuğumuzun geleceği için daha fazla yatırım, daha fazla hizmetle bu güzel beldemizle buluşturmak için AK Parti diyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" dedi.