Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Katılacak

18 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrasında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleştirilecek olan "Gönüllüler Koalisyonu" çevrimiçi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durumun değerlendirilmesi beklenmektedir. Gönüllüler Koalisyonu; Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcilerini, ayrıca Avrupa dışından Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeleri kapsıyor. - ANKARA