Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ukrayna konulu görüşmelerin ardından, bugün çevrim içi düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katılacak.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcilerini, ayrıca Avrupa dışından Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeleri bir araya getiren Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'da hem ateşkesin sağlanması hem de bu ülkede kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılması için çalışmalar yürütüyor.