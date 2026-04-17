Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı Açıklaması

17.04.2026 18:45
"İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulmasını, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyoruz" - "Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulmasını, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu 2026 vesilesiyle bulunduğu Antalya'da, Fransa ve İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı.

Toplantıya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, bölgede artan belirsizliklerin ve çatışmanın ağır insani ve ekonomik maliyetlerinin arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ateşkesin korunması, İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin kesintisiz devam etmesi ve diplomasinin yeniden hakim kılınması, kalıcı barışın tesisi açısından hayati önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, enerji arz güvenliğinden tedarik zincirlerine, gübre piyasalarından küresel gıda güvenliğine kadar çok boyutlu riskler doğurmaktadır. Bu çerçevede deniz seyrüsefer güvenliğinin uluslararası hukuk temelinde yeniden tesis edilmesi, bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önemdedir.

Toplantı saatlerinde İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulmasını, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de kalıcı bir barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:55:34.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı Açıklaması - Son Dakika
