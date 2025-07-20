Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 51. Yılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğinin teminat altına aldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlu olsun! Bu suretle, Ada'da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen huzur ve güven ortamı oluşmuştur. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü'ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz devam edecek; iktisadi ve mali iş birliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz sürecektir. Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü'nün geleceğini güvence altına alan şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'yu, Kıbrıs Türkü'ne önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, harekat kararını alan ve uygulayan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ı bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz." - ANKARA