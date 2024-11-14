Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleri için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

14.11.2024 22:49
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleri için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen geldiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldik. KKTC ile aramızdaki iş birliği ve yakınlığın hangi seviyede olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz bununla yetinmeyecek, iş birliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU KUVVETLE DESTEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda ifade ettiği üzere, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sayın Tatar'ın, 15 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede vurguladıkları iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. KKTC'nin Türk devletleriyle TDT yoluyla temaslarının arttırılmasından ve ilişkilerinin geliştirilmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Ersin Tatar'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi - Son Dakika

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