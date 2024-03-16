Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Mayıstan sonra yıllık bazda düşüşleri göreceğiz"

"2025'lerde yüzde 15'lere, 2026'da tek haneli rakamlara ulaşacağız"

" Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliğin hak belediyeciliği öncülerinden biri Elazığ olacak Elazığ Belediyesi olacak inşallah"

"İyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapıyoruz. İyi ki AK Parti'de siyaset yapıyoruz"

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada enflasyona dikkat çekerek, "Mayıs ayından sonra yıllık bazda düşüşleri göreceğiz. 2025'lerde yüzde 15'lere, 2026'da tek haneli rakamlara ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan sorunlardan dolayı bu Ramazan'a biraz duruk başladıklarını söyledi. Yılmaz, "İnşallah Ramazan, rahmetiyle, bereketiyle tüm İslam alemini, tüm insanlığı kuşatır. Bu topraklara da zulüm altında olan kardeşlerimize de barış, huzur, gelir diye temenni ediyorum. Sürekli sahadayız, sürekli koşturuyoruz ve milletimizle birlikte Türkiye yüz yılı için gece gündüz çalışıyoruz. İktidardaki 21 yıllık eser ve hizmet yolculuğumuzda daha önce hayal dahi edilemeyen nice yatırımı ve projeyi ülkemize, bölgemize, ilimize kazandırdık. Tüm illerimize yüzümüz ak bir şekilde gidiyoruz. Bazen şunu söylüyorum ben, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapıyoruz. İyi ki AK Parti'de siyaset yapıyoruz. O kadar çok anlatacak şeyimiz var ki hangi ile köye giderseniz gidin mutlaka orada AK Parti'nin eserini Recep Tayyip Erdoğan'ın mührünü görürsünüz. Bundan dolayı da büyük büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin bir yandan geçmiş değişikliklerini ihmallerini giderirken diğer taraftan bugünün ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bütün bunların bir sonucudur ki Elazığ, AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en güçlü şekilde destek veren illerden biri. Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 56, Cumhurbaşkanlığında yüzde 6,2 oranında destek verildi. İkinci turda yüzde 70'i aşan oranlara çıktı bu Bundan dolayı Elazığ halkına sizlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

"Depremlere rağmen yüzde 4,5 büyüme kaydetti ekonomimiz"

Milletin basiretiyle, ferasetiyle siyasi istikrarına sahip çıktığına vurgu yapan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu seçimden sonra iyi ki dediler kazanmamışız. Kazanırsak bu memleketin hali ne olurdu dediler. Gizli anlaşmalar, birbirinden alakasız partiler, kişilikler, çok şükür milletimiz basiretiyle, ferasetiyle, siyasi istikrarına sahip çıktı. Liderine sahip biz de bu siyasi istikrar ortamında hükümete gelir gelmez güçlü bir ekiple planlarımızı, programlarımızı yaptık, orta vadeli programımızı, 12 planımızı ve hiç ara vermeden gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar asrın felaketi dediğimiz geçen yıl depremi yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon insanımız etkilendi. 6 Şubatta yaşadığımız depremlere rağmen yüzde 4,5 büyüme kaydetti ekonomimiz. İlk defa geçen yıl 1 trilyon dolar cephesini aştı milli gelir büyüklüğümüz. 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece trilyonluk ekonomilerdekine Türkiye'ye girmiş oldu. Bütçe açığını depreme rağmen yüzde 10'u geçecek diyorlardı. Biz 6,5 olarak koymuştuk. 5,2 ile kapattık açığı. O da çok iyi. Cari açığımız düşüyor. Henüz yıllık istatistikler çıkmadı ama tek haneli rakamlarla işsizliği kapattığımız artık gerçekleşmiş oldu. Özellikle kadın istihdamında, genç istihdamında da artış görüyoruz. Bütün bunlar siyasi, istikrarlı oluyor, güvenle oluyor. Siyasi istikrarın olmadığı, iyi yönetimin olmadığı yerde ve ekonomi kalıyor ne de başka bir gelişme. Bir tek konuda sıkıntımız var. O da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz. Vatandaşımızın da sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğiniz haline getirmiş durumdayız artık enflasyon konusunu. Planlarımızı, programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yılın ortalarından itibaren, mayıstan sonra, mayısa kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz. Mayıstan sonra haziran Temmuzdan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin bir şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle. 2025'te yüzde 15'ler seviyesine 2026'da yeniden tekrardaki rakamlara ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle planlı programlı bir şekilde bütün dengelerimizi de gözeterek başarıyoruz."

'230 yıllık tecrübemizle inşallah bu seçimlere de damgamızı vuracağız"

31 Martta yapılacak seçimlere de değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"31 Martta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Mayıs ayında nasıl yaşadıysak 31 Martta da bunu yaşayacağız. Otuz yıllık tecrübe birikimine sahip AK Parti belediyeciliğiyle inşallah bu seçimlere de damgamızı vuracağız. ve Türkiye yüz yılı için gerçek belediyecilik diyoruz. Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliğin hak belediyeciliği övgü işlerinden biri Elazığ olacak, Elazığ Belediyesi olacak inşallah bir çok şeyler yaptık. Elazığ bizim için çok kıymetli. Sağlıktan sulamaya, eğitimden altyapıya organize sanayi bölgelerde kalıncaya kadar çok şeyler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz ve inşallah Elazığ Türkiye yüzyılında Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak yoluna devam edecek. Depremle ilgili sadece depremle ilgili yaptıklarımızı söylemek isterim. Burada hak sahiplerine dağıtılan konutlarımız var biliyorsunuz. 15 bin 326 hak sahibimiz var 2 bin 255'inin kurası çekildi. Elazığ'ı yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir Elazığ, daha dirençli bir Elazığ oluşuyor. Yeni dönemde de Başkanımız ve adayımız Şahin Şerifoğulları ile çok daha dirençli bir Elazığ'ı inşa edeceğiz inşallah."

"İnşallah 1 Nisanda ayrı bir yerel yönetim bayramı yaşayacağız"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yılmaz, "Değerli arkadaşlar. birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Hangi ilden gelmiş olursak olalım, Elazığ'da yaşayan bütün vatandaşlarımız, Bingöller başta olmak üzere, Şahin bey birlik beraberlik siyasetini yapıyor. Herkese kucak açan AK Parti siyasetiyle bütün illerimizden gelen değişik mezheplerden, meşreplerden, çevrelerden gelen herkese kapısını ve gönlünü açmış bir kardeşimiz. Sizlerden de kadınlardan Bingöllülerden özellikle Şahin Şerifoğulları'na en güçlü desteğin verilmesini istiyorum. Şahin beyle birlikteyiz. Hazırız, kararlıyız diyoruz ve inşallah 1 Nisandan Ramazan Bayramından önce ayrı bir yerel yönetim bayramı yaşayacağız inşallah. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Hepinizden ricamız kapı kapı koşturmanız ve gönül 31 Martta AK belediyeciliğe, gerçek belediyeciliğe, reklam belediyeciliğine değil, ideolojik belediyeciliğe değil, gerçek belediyeciliğe destek olmanızı istiyoruz" şeklinde konuştu.