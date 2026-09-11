Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sinop'ta temaslarda bulunuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sinop'ta temaslarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sinop\'ta temaslarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Sinop'a geldi. Havalimanında Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından karşılanan Yılmaz, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop Havalimanı'nda Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Sinop Valiliğine geçen Yılmaz, valilik binasının girişinde bulunan şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programı kapsamında AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Yılmaz, daha sonra Sinop iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Sinop'ta temaslarda bulunuyor - Son Dakika

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