"15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyeti var" - Son Dakika
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"15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyeti var"

15.07.2022 18:12

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyetinin olduğunu belirterek, "Türkiye ne zaman uçağının başını kaldırıyor, bakıyorsunuz ya darbe, ya sağ-sol meselesi, ya Alevi-Kürt meselesi, ya Türk ya Türkmen meselesi ile bizi içimize...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyetinin olduğunu belirterek, "Türkiye ne zaman uçağının başını kaldırıyor, bakıyorsunuz ya darbe, ya sağ-sol meselesi, ya Alevi-Kürt meselesi, ya Türk ya Türkmen meselesi ile bizi içimize kapatmaya çalışıyorlar" dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" konulu konferans verdi. Topçu, 1960, 1971, 1980, 15 Temmuz darbesinin hedefinin Türk siyaseti ile vatandaş olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin tam bağımsızlık için hedefine doğrulduğu zaman içeriden ve dışarıdan bir takım çevreler, hemen harekete geçiyor. Türkiye ne zaman uçağının başını kaldırıyor, bakıyorsunuz ya darbe, ya sağ sol meselesi, ya Alevi-Kürt meselesi, ya Türk ya Türkmen meselesi ile bizi içimize kapatmaya çalışıyorlar" dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 158 MİLYON DOLAR DOĞRUDAN MALİYETİ VAR

Topçu, darbenin 250 şehidin ve çok sayıda yaralanıp gazi olanların dışında maliyetinin yüksek olduğunu ifade ederek, "158 milyon dolar, doğrudan maliyeti, 350 milyar dolar dolaylı maliyetidir. Bu tezgahların nedeni her alanda, millileşmeden kaynaklanıyor. bütün bunların nedeni, Ankara merkezli siyasetlerin uygulanmasından kaynaklanıyor. Parmakla yönetecekleri bir siyaset yok, şuanda hazmedemiyorlar. bütün politikalarımız Ankara merkezlidir" dedi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu'ya günün anısında çeşitli hediyeler verildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika '15 Temmuz darbe girişiminin 158 milyon dolar doğrudan maliyeti var' - Son Dakika

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