Bolu Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Açıklama

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gece meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili bilgi aldığını, ilgili tüm kurum ve kuruluşların titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşerek olay hakkında bilgi aldığını belirtti.

Altun ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya gitmeleri talimatını verdiğini kaydetti.

Yangının nedeni üzerine kapsamlı soruşturmaların derhal başlatıldığına dikkat çeken Altun, bu süreçte medya ve sosyal medya platformlarında yayılan dezenformasyona karşı vatandaşların dikkatli olmalarını vurguladı. Altun, medya kuruluşlarının da sorumlu yayıncılık ilkelerine riayet etmelerinin önemine değindi.

Altun,yangınla ilgili yapılacak resmi açıklamalar için ilgili bakanlar ve diğer yetkililerden gelecek bilgilendirmelerin esas alınması gerektiği ifade etti.

Altun, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, Bolu'ya ve tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA