Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı

05.09.2022 13:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı yayımlandı.

Türkiye'nin barışın tesisine ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik merkezi, çok yönlü ve istikrarlaştırıcı rolünün anlatıldığı kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası sayesinde uluslararası barışın ve huzurun tesisine yönelik gerçekleştirdiği girişimler yer alıyor.

Türkiye'nin "Girişimci ve İnsani Diplomasi" yaklaşımının 5 bölümde anlatıldığı kitabın birinci bölümünde, Türkiye'nin bölgesel çatışmaların sona erdirilmesine yönelik barışın tesisi çabaları çerçevesindeki Rusya- Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimleri, Rusya ve Ukrayna makamlarının Türkiye'de bir araya getirildiği toplantılar ile savaşın sona erdirilmesine yönelik oynadığı kilit role yer veriliyor.

İkinci bölümde ise Türkiye'nin dünyadaki birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen krizlerin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik arabuluculuk çabaları çerçevesinde Karadeniz'den Ukrayna tahılının emniyetli bir şekilde geçmesi için 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin imzalanması sürecindeki rolü ele alınıyor.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı üçüncü bölümde, terör örgütlerinin konuşlandığı Suriye'de barışın sağlanması ve otorite boşluğundan yararlanan terör örgütlerinin bölge ülkelerine tehdit oluşturmasının engellenmesi çabaları aktarılıyor.

Dördüncü bölümde ise Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde ikili ve çok yönlü gerilimlerin azaltılması konusunda oynadığı merkezi role değinilerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan, hakkaniyet temeline dayalı haklarını korurken aynı zamanda komşu ülkelerle çatışmasızlık ortamını koruyabilmesindeki başarısı üzerinde duruluyor.

Son bölümde ise Türkiye'nin bölgesel işbirliği süreçlerine yaptığı çok yönlü katkı, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi girişimleri, Bakü ve Türkiye arasında doğrudan ulaşımın sağlanmasına yönelik çabalar ve eski çatışma bölgelerinin ticarete yeniden açılması konuları işleniyor.

Türkçe ve Rusça olarak hazırlanan kitapta bu konuların uluslararası medya yansımalarına, Türkiye lehine ve aleyhine gerçekleştirilmiş olan etki kampanyalarına, konu üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve manipülasyon girişimlerine de yer veriliyor.

Türkiye'nin arabulucu ve istikrarlaştırıcı rolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde ve dünya genelinde barış ve istikrarın tesisinde öncü rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel kriz dönemlerinde arabulucu ve istikrarlaştırıcı rolü ile merkezi bir konumda olduğunu ve önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Altun, ülkenin bu insan odaklı diplomasi yaklaşımının tüm dünya ülkeleri tarafından da takdir edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadeleden, krizlerin barışçıl yolla çözülmesine, arabulucuk faaliyetlerinden enerji, gıda ve insani güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Altun, "Bölgesinde etkin bir güç olan Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde barış ve istikrar yolunda küresel bir aktör olma gayretini sonuna kadar sürdürecek, istikrarlaştırıcı bir güç olarak üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü' kitabı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Bölgesel İşbirliği ve İstikrarın Güçlendirilmesinde Türkiye'nin Merkezi Rolü" kitabı - Son Dakika
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