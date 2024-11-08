Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hürmeten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

08.11.2024 08:18  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü olan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.

İLK KEZ ÇANKAYA'DA TOPLANMIŞ OLACAK

Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

ÖZEL'İN 29 EKİM ÇAĞRISINA YANIT GELMEDİ

CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkünde yapma çağrısı yanıtsız kalmıştı. Çağrısına olumlu yanıt gelmeyen Özel, Beştepe'de düzenlenen bu yıl ki resepsiyona katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım\'da Çankaya Köşkü\'nde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Köşkü, 10 Kasım, Politika, 3-sayfa, Kabine, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    çok güzel orası Atatürkün mirası 5 1 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Allah sizi bir araya getirmesin inşalllahhhhh. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılacak Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
13:09 Yıllar önce Obama’da Trump’a muhtar bile olamazsın demiş Yıllar önce Obama'da Trump'a muhtar bile olamazsın demiş
12:48 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları sonrası Narin’in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası Narin'in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti
12:42 Çerkezköy ve Kapaklı’ya sanayicilerin ilgisi artıyor Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor
12:22 Türk ürünlerini sevdiler İhracat patlaması yaşandı Türk ürünlerini sevdiler! İhracat patlaması yaşandı
11:55 Fenerbahçe Vitor Pereira’nın ’’Alın’’ diye yalvardığı Gyökeres’in yerine bakın kimi transfer etmiş Fenerbahçe Vitor Pereira'nın ''Alın'' diye yalvardığı Gyökeres'in yerine bakın kimi transfer etmiş
11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:47 3 ilimiz dünya marka şehirleri listesinde 3 ilimiz dünya marka şehirleri listesinde
11:43 İspanya’da sel felaketinden sonra gönüllüler caddeleri temizlemeye başladı İspanya'da sel felaketinden sonra gönüllüler caddeleri temizlemeye başladı
11:41 Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 08:57:49. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.