Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.
Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.
Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplantıda ele alınması bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da Kabine'de ele alınacak. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de Kabine'nin gündem başlıkları arasında olacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor - Son Dakika
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