Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık yemini ederek göreve başladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının oy pusulasına yaptıklarına tepkiler çığ gibi

Oy kullanmak için sandık başına giden herkes aynı yorumu yapıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandıklarda görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

SANDIK BAŞKANLARININ KELİMELERİNİ TEKRAR ETTİLER

Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

"VİCDANIM VE MUKADDESATIM ÜZERİNE ANT İÇERİM"

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."