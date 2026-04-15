Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

15.04.2026 21:30
?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: - "Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi" - "'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı" - "Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, YİK toplantısında, bölgede yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi. Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi savunma sanayinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi."

Toplantıya, kurul üyeleri eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Kaynak: AA

