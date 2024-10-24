Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak mı? Büyükşehirlerden açıklama geliyor - Son Dakika
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Politika

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak mı? Büyükşehirlerden açıklama geliyor

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak mı? Büyükşehirlerden açıklama geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını açıklamasının ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusu gündeme geldi. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nden art arda açıklama gelirken İstanbul için durum belirsizliğini koruyor.

24.10.2024 14:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve toplam 22 kişinin yaralandığını bildirmesinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlamaların yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya başlandı. Ankara ve İzmir'in etkinlikleri iptal etmesinden sonra gözlerin döndüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kadıköy Belediyesi, Ankara TUSAŞ'taki hain terör saldırısını kınayarak şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek bando gösterilerini iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulunarak tüm konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi paylaşımında "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak mı? Büyükşehirlerden açıklama geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre:
    Askeri Tören ler olmalı onun dışında ki konser ve tiyatro vs. iptal edilmeli 14 1 Yanıtla
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