CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü - Son Dakika
Üye Girişi

CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü

01.08.2022 15:22
CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması AK Parti tarafından reddedilmişti. AK Parti'nin katılmamasıyla birlikte olağanüstü toplantı için yeterli vekil sayısına da ulaşılamayınca CHP'nin çağrısı düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantı için yeterli sayıya ulaşılamamasının ardından CHP'nin çağrısı düşmüş oldu.

AK PARTİ, MHP VE HDP KATILMADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Olağanüstü toplantı için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.

1 EKİM 2022'DE TOPLANMAK ÜZERE TATİLE GİRİLDİ

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için de Meclis daha önce açıklanan tarih olan 1 Ekim 2022'de toplanmak üzere tatile girdi.

YORUMLAR
500
CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
14:31 Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum
14:30 Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement