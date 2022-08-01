CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantı için yeterli sayıya ulaşılamamasının ardından CHP'nin çağrısı düşmüş oldu.

AK PARTİ, MHP VE HDP KATILMADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Olağanüstü toplantı için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.

1 EKİM 2022'DE TOPLANMAK ÜZERE TATİLE GİRİLDİ

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için de Meclis daha önce açıklanan tarih olan 1 Ekim 2022'de toplanmak üzere tatile girdi.