Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantı için yeterli sayıya ulaşılamamasının ardından CHP'nin çağrısı düşmüş oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Olağanüstü toplantı için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için de Meclis daha önce açıklanan tarih olan 1 Ekim 2022'de toplanmak üzere tatile girdi.
Son Dakika › Politika › CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü - Son Dakika