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Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Kısa Film Yarışması - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Kısa Film Yarışması

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen '100. Yıl ve Eğitim' temalı kısa film yarışmasında, 47 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çektiği filmler yarıştı. Yarışmada Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

Cumhuriyet\'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Kısa Film Yarışması
27.12.2023 - 12:27,
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Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "100. Yıl ve Eğitim" temalı kısa film yarışmasında, 47 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çektiği filmler yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "100. Yıl ve Eğitim" temalı iller arası kısa film yarışması düzenlendi. Yarışmada 47 İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi ekibini kurarak, Cumhuriyet ve eğitim temalı kısa film çekti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan ekiplere bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen törenle ödülleri takdim edildi.

"Türkiye yüzyılının inşasında bize enerji vermesini temenni ediyorum"

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığa bağlı 56 bin okulun tamamında Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili en az bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Birden fazla etkinlik yapılan okullarımızın sayısı çok fazla. Türkiye'de toplumsal birlikteliği sağlayabilecek adımlar kararlılıkla ve cesaretle atılır diye ümit ediyorum. Toplumsal birliği istemeyen, toplumsal birliğimizden rahatsız olan kitlelerin dezenformasyonları, aleyhte algı oluşturma çabaları maalesef nihayetinde bu ülkenin toplumsal birliğine zarar verecek şeyler. Yılmadan, usanmadan bu birlikteliği sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz inşallah. 100. yıl coşkusunun yeni Türkiye yüzyılının inşasında bize enerji vermesini, yepyeni bir motivasyon vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Unutulmaz" adlı kısa filmle birinci, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Aziz" adlı filmle ikinci, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise "Kabala" filmi ile üçüncü oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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