Darchiev, ABD Büyükelçisi Atandı - Son Dakika
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Politika

Darchiev, ABD Büyükelçisi Atandı

Putin, Aleksandr Darchiev'i ABD büyükelçisi olarak atadı. Darchiev, ABD heyetiyle görüşmüştü.

06.03.2025 11:18
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD heyeti ile görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev'in ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darchiev'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve Washington'daki Amerikan Devletleri Örgütü Daimi Gözlemcisi olarak atandığı duyuruldu.

Rus heyetine başkanlık etmişti

Aleksandr Darchiev, İstanbul'da 27 Şubat'ta ABD heyeti ile görüşme gerçekleştiren Rus heyetine başkanlık etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkonsolosluğu rezidansında yapılan 6.5 saat süren görüşmede iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığı, ayrıca diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun şartlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Washington yönetiminin Darchiyev'in atanmasına yeşil ışık yaktığı ifade edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Darchiyev, 2014-2021 yılları arasında Kanada'da büyükelçi olarak görev yapmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darchiev, ABD Büyükelçisi Atandı - Son Dakika

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