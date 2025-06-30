Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli - Son Dakika
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Politika

Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Davacı Lütfü Savaş\'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu\'na verilmeli
30.06.2025 10:48
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Türkiye'nin kilitlendiği CHP kurultay davası başlarken, davanın şikayetçisi Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmeli. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır" talebinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün görülecek kurultay davasının duruşmasında. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU DURUŞMA SALONUNA GELMEDİ

Davanın şikayetçisi Lütfü Savaş ve mağduru Kemal Kılıçdaroğlu duruşma salonuna gelmedi. Duruşmada Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın iptalini ve "Gayrimeşru Genel Başkan" ifadesini kullandığı Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

"BİRÇOK DELEGEYE NAKİT PARA RÜŞVET VERİLMİŞTİR"

Avukat Üregen mahkemedeki taleplerini şöyle sıraladı; "PM üyelerinin Feri müdahale taleplerine itiraz ediyoruz, yargılamayı uzatmaya yöneliktir. Sözlü yargılamaya geçilmelidir. Dosya karar vermeye yeterlidir. Kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması sebebiyle mutlak butlanla batıldır. Kurultayda divan başkanı Ekrem İmamoğlu koordinasyonunda, Özgür Özel'in kazanması için çok sayıda failin içinde yer aldığı çok sayıda suç işlenmiştir. Kurultayda birçok delegeye nakit para rüşvet verilmiştir. Bu konuda savcılık soruşturması vardır.

"KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE BASKI YAPILDI"

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik kararı ile bu durum sabittir. Kurultayda delegelere baskı yapılmıştır. Özgür Özel'i desteklemeyenlerin işten çıkarılacakları söylenmiştir. Tüzükteki 3 saatlik süreye riayet edilmemiştir. Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılarak delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır. Divan Başkanı tarafından oy sayım dökümüne müdahale edilmiştir. Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturulmuştur.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILMALIDIR"

İradeye fesat karıştırılması durumuna Siyasi Partiler Kanunu M.21/10-11 maddelerinin dışında değerlendirilmeli Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uygulanmalıdır. 6 Nisan 2025 tarihli CHP olağanüstü kurultay kararı yetkisiz Genel Başkan tarafından alınmıştır. Bu davamız kabul edilirse olağanüstü kurultay da yok hükmünde sayılmalıdır. Olağanüstü kurultay, kanuna karşı hile yapmak amacıyla yapılmıştır.

"BU DAVAYA KONU USULSÜZLÜKLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Olağanüstü kurultayın yapıldığı salon elverişsizdir. Bu kurultayda Gayrimeşru Genel Başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi seçilmeyen bir kişi partiyi yönetemez. İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesini talep ederiz. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan kararı verilmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki karar organları göreve çağrılmalıdır."

Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Özgür Özel, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • merzis:
    Chp kendi içinde bile bu kadar usulsüzlük yaparken bunlar ülkenin başına gelseler ne yaparlar acaba. 5 11 Yanıtla
  • Engin Engo:
    akp başta kalsın diye chp her dönem bir oyun oynuyor. şimdiki oyunumuzun adı geri dön kemal =)=)=) içerdeki boşluğu seçmene yansıltın. güvenini kırın. ya oy vermesin yada akp ye versin =)=) chp senelerdir bu oyuncuları oynayarak tayyip i başta tuttu. tutmayada devam. 10 0 Yanıtla
  • nesha512:
    hehe hainler. tarih sizi affetmeyecek chp herkese kapısını açarsa olacağı buydu. hain lütfü. 6 2 Yanıtla
  • nesha512:
    hehe ha7nler 3 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Lütfü Savaş kim akepeden gelme sonuç ne ortada dıştan sokulan ajan 0 0 Yanıtla
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