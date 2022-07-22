Davutoğlu'ndan FİSKOBİRLİK'e ziyaret - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan FİSKOBİRLİK'e ziyaret

22.07.2022 19:22
Davutoğlu'ndan FİSKOBİRLİK'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Kongresine katılmak için geldiği Giresun'da FİSKOBİRLİK'i de ziyaret ederek fındık hakkında bilgi aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Kongresine katılmak için geldiği Giresun'da FİSKOBİRLİK'i de ziyaret ederek fındık hakkında bilgi aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerini Genel Müdürlük'te ziyaret etti.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Fındık ve fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirerek FİSKOBİRLİK olarak çalışmalarımızı ve beklentilerimizi anlattık" dedi.

Daha sonra Partisinin İl Kongresine geçen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, "Fındık çok özel bir ürün. Allah'ın Giresun'a ve Türkiye'ye bir lütfu. Türkiye'de birçok ürün yetişir ama bir ürün çok özeldir. Dünyada yüzde 85'inin Türkiye'de üretildiği tek ürün var o da fındıktır. Fındık milli bir üründür, fındık dünyada piyasayı regule edebileceğimiz tek üründür. Bu nedenle fındık üreticilerinin en yüksek karı elde etmelerini istiyorum. Bugün FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu'nun ziyaret ettim beklenen fındık fiyatının 50 TL civarında olduğunu öğrendim. Eğer müdahale alımları yapılacaksa TMO yetmez, FİSKOBİRLİK üretici devrede olmalı" diye konuştu. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan FİSKOBİRLİK'e ziyaret - Son Dakika

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