Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmak isteniyor - Son Dakika
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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmak isteniyor

10.05.2022 09:09
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmak isteniyor

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın da altını çizdiği göçmen krizine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor" iddiasında bulundu. Özdağ, konuya ilişkin, "Haziran 2015-Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor." demişti.

Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son günlerin ana gündem maddesi olan göçmen krizine dair açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL PATLAMALARA SEBEP OLACAK BİR İKLİM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Davutoğlu, özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği göçmen sorununda sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayarak bunun negatif sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

ÖZDAĞ'DAN "TEHLİKELİ OYUN" VURGUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, önceki gün yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibinin çok tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çekerek, "Haziran 2015-Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor." demiş, Davutoğlu'na seslenerek, "Sayın Davutoğlu korkmayın, tehdit edildiğinizi kamuoyunda gördük, çıkın, Haziran-Kasım 2015 arasında ne olduğunu anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU, "TERÖR DEFTERİ AÇILIRSA..." DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen senelerde, "terör defterleri açılırsa..." diyerek 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim tarihleri arasında Suruç'tan Dağlıca'ya, Ankara'dan, Diyarbakır'a kadar birçok kentteki terör olaylarını hatırlatmıştı. AK Parti'nin tarihinde ilk kez tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran seçiminden sonra çok sayıda terör olayı yaşanmıştı.

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