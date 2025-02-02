Davutoğlu'ndan Malatya'da Deprem Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'ndan Malatya'da Deprem Vurgusu

Davutoğlu\'ndan Malatya\'da Deprem Vurgusu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Malatya'da depremzedelere yardım çağrısında bulundu.

02.02.2025 19:46
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da basın konteynerlerini ziyaret etti.

Malatya programı kapsamında basın konteynerlerini ziyaret eden Davutoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hayatın normalleşmesi için atılması gereken adımlar olduğunu dile getiren Davutoğlu, depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen tamamlanan kalıcı konut sayısının yetersiz olduğunu savundu.

Van depremi döneminde depremzedeler için 5 yıl mücbir sebep ilan ettiklerini anlatan Davutoğlu, "Şimdi aradan yıllar geçmiş bu sefer Van depreminden daha büyük ölçekte ve daha yaygın bir alanda deprem oluyor. Çin işkencesi gibi 4 ayda bir mücbir sebebin uzatılması için vatandaşlarımız yalvarıyor. Bu, vatandaşlara işkence etmek. 5 yıl mücbir sebep ilan edilmeli." dedi.

Davutoğlu, yerinde dönüşüm için verilen 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi miktarının toplamda 3 milyon liraya çıkarılması, esnafın vergi, SGK borçlarının ötelenmesi gerektiğini kaydederek "Özellikle yeni imar düzenlemelerinde Türkiye genelinde bir imar yasası çıkartılmalı. Deprem bölgesinde özellikle imar planlaması yapılmalı ve ana imar planı çerçevesinde ve Malatya'ya has bir imar planı yapılmalı ve bunu kimse çiğneyememeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Malatya'da Deprem Vurgusu - Son Dakika

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