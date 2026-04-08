Davutoğlu\'ndan Savaş ve İran Planı Açıklamaları

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'nin savaşın dışında kalması doğrudur; ama savaşı seyirci gibi izlemesi doğru değildir. Sayın Erdoğan'a mektup yazdım. Bugün gördüğünüz 10 maddelik İran planından daha da geliştirilmiş bir planı Sayın Erdoğan'a en yakınları üzerinden iletmeye çalıştım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, ABD-İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Maalesef üzülerek söylüyorum ki; Türkiye'nin savaşın dışında kalması doğrudur ama savaşı seyirci gibi izlemesi doğru değildir. Bölgenin dizayn edildiği bir dönemde Türkiye'nin, 'Ne güzel savaşın dışında kalıyoruz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın' mantığıyla Trump'ın trenine binmesi doğru değildir. Pakistan'ı tebrik ediyorum, mükemmel bir iş çıkardılar; ancak gönül isterdi ki bu ateşkes Türkiye üzerinden yapılsın. Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere iktidardakiler de bilir ki bizim ayrıldığımız 2016 yılına kadar İran'ın batı ile yaptığı açık-gizli bütün görüşmeler Türkiye'nin ara buluculuğu ile yapıldı. P-5+1 ile Türkiye arasında yapılan toplantıların mekanı İstanbul'du. Neden İstanbul'daki toplantıya İranlılar gelmek istemedi, neden Türkiye ara buluculuğun ana aktörü olmadı? Çünkü görevde olanların kullandığı dil yanlıştı. İran'ı rencide eden, bombalar altında liderini ve kız çocuklarını kaybeden bir ülkenin psikolojisini anlayıp, uygun bir şekilde davranmak gerekirdi, yapılamadı. Peki, ne yapılabilirdi? İstanbul'da, Eskişehir'de yürürken birçok AK Parti'li kardeşim kulağıma eğilip şunu söyledi; 'Hocam ne olur Reis'e destek ol. Bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur.' Bakın bana karşı yapılan hakaretleri, bana karşı kullanılan dili, bana karşı yapılan işlemleri hepsini geride bıraktım. Defalarca sayın Erdoğan'a mektup yazdım. Bu savaş sonrasında da yazdım. Geçen hafta, bugün gördüğünüz 10 maddelik İran planından daha da geliştirilmiş bir planı Sayın Erdoğan'a en yakınları üzerinden iletmeye çalıştım" dedi.

'TÜRKİYE, TETÖRSÜZ BİR DÖNEME GİRMELİ'

Savaşın Türkiye'ye yansımaları ile ilgili konuşan Davutoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu. Davutoğlu, "Geçen yıl savaş tamtamları başladığında milli bir iç tahkimatın yapılması gerektiğini söyledim. Onun için 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdik. Komisyonda arkadaşlarımız çalıştı ve uluslararası alanda bu projeyi savunarak her türlü siyasi desteği verdik. Ancak gündemden düştü. Sayın Bahçeli bile dün feryat etti. Niye gündemden düşürdünüz. Tam da savaşın başından bu yana Kürt kartını kullanmak isteyen İsrail ajanları ortalıkta dolaşırken, ABD Başkanı, 'İran'a Kürtler üzerinden silah aktardık' derken siz Türkiye içindeki ve dışındaki Kürtleri neden yanınıza almazsınız. Neden onları ABD ve İsrail'e terk edersiniz. 'Terörsüz Türkiye' projesi gerekli yasal adımlar atılarak bu süreç tamamlanmalı ve Türkiye, terörsüz bir döneme girmeli" diye konuştu.