Davutoğlu'ndan Yangın Bölgesine Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Davutoğlu, yangının başladığı andan itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatıyla konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Dün bir toplantı yaptıklarını, aldıkları karar doğrultusunda TBMM'de tam yetkili kapsamlı araştırma komisyonunun derhal kurulmasını teklif edeceklerini dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için de TBMM, acilen toplantıya çağırılmalı. Türkiye'nin şu anda bu yangınlardan daha önemli bir konusu yoktur. Yangın olan yerde ikinci konu konuşulmaz. Şu anda vatandaşlarımız burada ızdırap içindeyken, yüreklerimiz dağlanırken, vatanımızın ciğerleri sökülmüş, yanmışken TBMM milletvekilleri, tatil yapamaz. Derhal Ankara'ya dönmeli milletvekilleri, önümüzdeki en kısa sürede TBMM, acilen toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmeli."

Davutoğlu, orman yangınlarının araştırılması gerektiğini belirterek, ormanlara yönelik hiçbir yöneticinin değiştiremeyeceği yasal düzenlemelerin yapılması ve orman yangınlarına neden olanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Alpaslan Yıldız ve İzzettin Küçük'ün eşlik ettiği Davutoğlu, daha sonra mahalle sakinlerini dinledi.