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DEAŞ'ın Iraklı Üst Düzey Komutanı Kırşehir'de Yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın Iraklı Üst Düzey Komutanı Kırşehir'de Yakalandı

14.11.2023 10:21

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı, Kırşehir'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı Kırşehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde üst düzen komutan olarak faaliyet yürüten şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kısa süre önce kente geldiği ve sık sık ikamet değiştirdiği belirlenen F.H'yi yakaladı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından hakkında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEAŞ'ın Iraklı Üst Düzey Komutanı Kırşehir'de Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın Iraklı Üst Düzey Komutanı Kırşehir'de Yakalandı - Son Dakika
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