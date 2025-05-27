DEM heyeti MHP\'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi

KADİR gerçekler:

50 senedir yaptığınız siyaseti vatan millet için şehitler ve gaziler üzerine kurulan bu siyaseti yok saymak. Terör örgütlerini ve bunun destekçilerini sempati yapan bunları liderlerini Önder ilan eden hatta yaptiklari icin teşekkür bile eden bir parti oldunuz Mhp ve ak parti. Bu mudur. Vatan millet aşkı. Bu mudur binlerce Şehidimizin ve gazimizin hakkı. Vatanı bölmek isteyip askerimizi polisimizi şehit eden bu insanlarla nasıl bir yol yürürsünüz. Elbet bunun dönüşü olacaktır.