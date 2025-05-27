Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlatılan siyasi temas sürecinde DEM Parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşecek.
Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.
Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak.
DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
DEM Parti'nin siyasi ziyaretleri, PKK'nın aldığı fesih kararının ardından 19 Mayıs'ta başladı. Heyette eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.
İlk durakları DEVA Partisi oldu; ardından Saadet Partisi, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partileri ziyaret edildi.
Son Dakika › Politika › DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi - Son Dakika
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