DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi - Son Dakika
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Politika

DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi

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DEM heyeti MHP\'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
27.05.2025 10:54
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DEM heyeti MHP\'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak. DEM heyeti yarın saat 15.00'te de AK Parti'yi ziyaret edecek.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlatılan siyasi temas sürecinde DEM Parti, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşecek.

Görüşme, bugün saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşecek. Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ DE YER ALACAK

Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak.

DEM Parti'nin yarın saat 15.00'te AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN TEMASLARI 19 MAYIS'TA BAŞLADI

DEM Parti'nin siyasi ziyaretleri, PKK'nın aldığı fesih kararının ardından 19 Mayıs'ta başladı. Heyette eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

İlk durakları DEVA Partisi oldu; ardından Saadet Partisi, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partileri ziyaret edildi.

Devlet Bahçeli, Feti Yıldız, Celal Adan, DEM Parti, Politika, AK Parti, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    Kimler Kimlerle Beraber Sözde Milliyetçi Parti Terör Örgütünün resmi Koluyla El ele Kol kola Şaka gibi Utanılacak Bir durum 29 6 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    şehitlerimizin hayat Haklari ne olacak devlet bahçeli bununda gorusun 18 3 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    50 senedir yaptığınız siyaseti vatan millet için şehitler ve gaziler üzerine kurulan bu siyaseti yok saymak. Terör örgütlerini ve bunun destekçilerini sempati yapan bunları liderlerini Önder ilan eden hatta yaptiklari icin teşekkür bile eden bir parti oldunuz Mhp ve ak parti. Bu mudur. Vatan millet aşkı. Bu mudur binlerce Şehidimizin ve gazimizin hakkı. Vatanı bölmek isteyip askerimizi polisimizi şehit eden bu insanlarla nasıl bir yol yürürsünüz. Elbet bunun dönüşü olacaktır. 11 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    APOYUDA GÖTÜRÜN KARDEŞİNİ ÖZLEMİŞTİR. 11 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    DÜNYADA IRKÇILIK BİTTİ ÜLKEMİZDE HALA KÜRT DÜŞMANLIĞI KİN VE NEFRET DEVAM EDİYOR BU ÜLKEYE ARTIK BARIŞ GELMELİ İNSANLAR HUZUR İÇİNDE KARDEŞÇE YAŞAMALI BARIŞ İÇİN HUZUR İÇİN ÇALIŞANLAR ÖDÜLENDİRİLMELİ KİM OLURSA OLSUN 0 1 Yanıtla
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