DEM Parti, Asgari Ücretle İlgili Araştırma Önergesi Sunduklarını Açıkladı

Politika

DEM PARTİ, MECLİS BAŞKANLIĞINA ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ ÖNERGE SUNDU

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti, Meclis Başkanlığına, 'Asgari ücretin insan onuruna yaraşır düzeye getirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi' başlıklı araştırma önergesi sundu. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, elinde 'Asgari el vicdan' başlıklı dövizi kürsüde göstererek, "Asgari ücrete getirilen yüzde 30'luk zammın burada oturan herkesi rahatsız ettiğini düşünüyorum. Eğer vicdanı sızlamayan varsa daha neyin olmasını beklediklerini de gerçekten çok merak ediyorum. Dünden beri sosyal medyada, sokaklarda emekçiler görüşlerini açıklıyorlar. Aynı zamanda bu asgari ücreti kendilerine reva gören zihniyeti bununla nasıl geçinileceğini de göstermeye davet ediyorlar. Ne yazık ki plazaların lamine camlarının ardından, sarayın ışıltılı odalarından yurttaşın sofrasını görmediniz. Gelinen aşamada AKP'lilerin her fırsatta, 'Çalışanları enflasyona ezdirmedik' söylemi kötü bir propagandadan öteye gitmemiştir. Söylediği her şeyin tersini topluma yaşatmayı alışkanlık edinmiş bir zihniyetle yine maalesef karşı karşıyayız. Barıştan bahseder ama savaş politikalarına servetleri gömer, 'İşçiyi ezdirmeyiz, ezdirmedik' der ama ücret artışında resmi enflasyonu bile dikkate almaz" ifadelerini kullandı.

AKALIN: ASGARİ ÜCRET BİR LÜTUF DEĞİL, İNSANCA BİR YAŞAM HAKKIDIR

İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise asgari ücretin bir lütuf olmadığını vurgulayarak, "Daha açık bir şey sormak istiyorum: Sizce insanları açlığa mahkum eden bir sistem sürdürülebilir midir? Bir asgari ücretli, çocuklarını okula gönderebilmek için geçimini sağlamak zorundayken sağlığından olmakta, en temel sağlık hizmetlerinden bile mahrum kalmaktadır. Bugün birçok aile, çocuklarının eğitimini ihmal etmek zorunda kalmakta. Çünkü okul masrafları ile temel ihtiyaçlar arasında tercih yapmak zorunda kalmaktadır. Tabii ki ülkemizdeki bu ekonomik tablo sadece asgari ücretlileri değil, küçük esnaftan çiftçiye, emekliden memura kadar her kesimi etkileyen bir adaletsizliğe dönüşmüştür. Maalesef, bugün mevcut sistemle eşitlik olgusu refahta değil, yoksullukta ya da fakirlikte yaşanmaktadır. Refahın adil paylaşılmadığı fakirleşen bir toplumda huzur ve güven sağlanamaz, her türlü ahlaksızlık da artar. Bu nedenle, ekonomik politikalarımızda adalet ve insan onurunu esas almak zorundayız. Asgari ücret bir lütuf değil, insanca bir yaşam hakkıdır. Halkımızın refahını sağlamak için gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomik politikalar geliştirmek bu Meclisin asli görevidir; maalesef, iktidarın yanlış ekonomik politikalarıyla bu mümkün olmamıştır" diye konuştu.

KURT: BUGÜNE KADAR EN YÜKSEK DOLAR BAZINDAKİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

AK Parti Grubu adına söz alan Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, asgari ücretin en düşük ücret olduğunu ve toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri ile daha yüksek ücretlerin olabileceğini söyledi. Kurt, "AK Parti iktidarları döneminde çalışanların ücret hakkı her zaman korunmuş, alım gücünü artıran işçi dostu politikalar hayata geçirilmiştir. 2022 yılı başından itibaren reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak asgari ücret üzerindeki vergi yükleri kaldırılmıştır. Böylece, 2022 yılında damga ve gelir vergisi toplamı 188 milyar, 2023 yılında 385 milyar, 2024 yılında 677 milyar, 2025 yılında da 853 milyar liralık bir vergiden vazgeçilmiştir. İşçi ve işveren tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapılan görüşmelerde ekonomik politika hedefleri, üretim maliyetleri, iş dünyasının rekabet gücü ve vatandaşların temel ihtiyaçları dikkate alındı. 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22 bin 104 TL olarak belirlenerek yüzde 30 oranında bir artış yapıldı, 2022 yılında sadece 184 TL olan asgari ücret, 2025 yılında nominal 119 katına, reel olarak 4 katına çıkmıştır. Net asgari ücret dolar bazında 2002'de 127 dolar iken 2025 yılında 630 dolara yükselmiştir. Bugüne kadar en yüksek dolar bazındaki asgari ücret açıklanmıştır" dedi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, önergeyi Genel Kurul'da oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerini sürdürüyor.