DEM Parti, Demokrasi ve Haklar İçin Yanında

21.02.2026 16:59
Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin demokratikleşme sürecine destek verdiğini açıkladı.

DEM PARTİ Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, 'DEM Parti nerededir?' diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.

Siirt'te DEM Parti tarafından bir düğün salonunda halk toplantısı düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile partililer katıldı. Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ancak o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, demokratik bir akılla yorumlanır ve uygun adımlar atılırsa Türkiye nefes alır, demokrasi kazanır. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, 'DEM Parti nerededir?' diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. DEM Parti demokrasinin yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir" dedi.

'BİR AN ÖNCE KAYYUMLAR GİTMELİ'

Bakırhan, görevlerinden alınan DEM Parti'li belediye başkanlarının görevlerine geri dönmesi gerektiğini belirterek, "DEM Parti'nin amacı; bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu ülkedeki değerler hepimize yeter. Sadece reddeden ve inkar eden anlayışı bir kenara bırakmak gerekiyor. Demokrasiye dair yasal öneriler vardı, onların takipçisi olacağız. Biz demokratik entegrasyondan ne anlıyoruz? Ana dilde eğitim hakkı korunmalıdır. Yerel demokrasi güçlendirilmelidir. Bir yıldır süreç yürütüyoruz. Sizin seçtiğiniz belediye eş başkanlarının yerine kayyum atanmış durumda. Eğer bu süreç bir samimiyet testiyse, Kürtler bunu fazlasıyla yerine getirdi. Bir an önce kayyumlar gitmeli, halkın seçtiği temsilciler görevlerine dönmelidir. Ayrımcı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir" diye konuştu. Program, Bakırhan'ın konuşmasından sonra basına kapalı olarak devam etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

17:08
