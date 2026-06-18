DEM Parti: Geçiş hukuku yasası bir an önce Meclis'e getirilmeli - Son Dakika
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DEM Parti: Geçiş hukuku yasası bir an önce Meclis'e getirilmeli

DEM Parti: Geçiş hukuku yasası bir an önce Meclis\'e getirilmeli
18.06.2026 18:18
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde geçiş hukuku yasasının gecikmeden Meclis'te tempolu mesaiyle çıkarılması gerektiğini, aksi halde sorumluların vebal altında kalacağını söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Hepimizin yapması gereken; çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacak ve kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel Meclis'e getirip, ara vermeksizin tempolu bir mesaiyle nihayetlendirmek" dedi.

DEM Parti'li Ayşenur Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Gelinen aşamayı daha önce de tarif etmiştik, bir durağanlık yaşandığını söylemiştik. Bu monoton halden kurtarmak için de yapılan görüşmeler olduğunu ve geçiş hukuku yasası için artık zaman kaybetmemek gerektiğini özellikle ifade etmiştik. Sürecin hukuki ve demokratik güvencelere kavuşmasının neden önemli olduğunu aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Artık yasal düzenlemelerin gerekliliğinden değil, geciktirilmeden hayata geçirilmesinin zorunluluğundan bahsediyoruz" dedi.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Doğan, yasal düzenlemelerin farklı nedenlerle geciktirilmesi gibi bir konunun tartışıldığını söyleyerek, "Şunu çok sık söyledik, yine söyleyeceğiz. İktidar ya da devlet içinde ya da başka bir siyasi kulvarda her kim ki bu sürecin yasal çerçevesinin zamana yayılmasına, geciktirilmesine neden oluyorsa çok büyük bir vebal ile karşı karşıya kalır. Bu, Türkiye'nin geleceğinden çalınan her an demektir. Hepimizin yapması gereken de çatışmaların tümden bitmesini sağlayacak, silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacak ve kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel Meclis'e getirip, ara vermeksizin tempolu bir mesaiyle nihayetlendirmek artık. Bundan daha acil, bundan daha hayati bir gündemi olabilir mi Türkiye'nin? Yıllarca çalınmış bir gelecek tahayyülünden bahsediyoruz. Artık yeter. O yüzden geçiş hukuku yasasının önüne engel çıkarmayalım, gerekçe aramayalım. Bu konudaki kararlılığı herkes ifade ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan temponun artacağını ve hızlanacağını söyledi. Biz bunun yansımalarını görmek istiyoruz. Bu siyasi iradenin artık Meclis zemininde somut bir biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Meclis'in görevi toplumun beklentilerine ve isteğine kulak kabartmak, bunları yerine getirmektir. Demokratik çözümün en önemli zeminini başka gerekçelerle bir başka bahara ertelemek isterse de biz buna sessiz kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti: Geçiş hukuku yasası bir an önce Meclis'e getirilmeli - Son Dakika

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