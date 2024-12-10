DEM Parti'den Kürtlerin Birliği Vurgusu

Politika

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, "Kürtler, bulundukları tüm coğrafyalarda toprak bütünlüğü içinde birlikten ve beraberlikten yana. Bu, tarihsel bir şans." ifadelerini kullandı.

DEM Parti milletvekilleri, Genel Kurulda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, partisinin, kadın, genç, emekçi, engelli, çocuk, halk ve inançların bütçe taleplerini Meclise taşımaya devam edeceklerini söyledi.

"Kürt sorununun, Kürtlerin kendi olmaktan çıkarılma çabası olduğunu" ileri süren Aydeniz, "Kürt halkının siyasi iradesine ket vurulmasıdır." ifadesini kullandı.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Sayıştayın her yıl bütün kurumları denetlemesini istediklerini ancak uzunca bir süredir yerel yönetimlerin Sayıştay tarafından denetlenmediğini söyledi.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, yargının bağımsız olmadığını savunarak, adaletin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, " Türkiye'nin insan hakları konusunda bir ilerleme kaydetmediğini" iddia ederek, ezilen, sömürülen, yok sayılan ve her türlü haksızlığa uğrayan kesimlerin insan hak ve özgürlükleri konusunda mücadelelerini yeni yılda da sürdüreceklerini belirtti. Ülkedeki yargı sistemine yönelik "yolsuzluk, çeteleşme ve siyasi kadrolaşma" algısı bulunduğunu ileri süren Düşünmez, radikal bir reformla yargıda güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini savundu.

"Yeni bir Orta Doğu kuruluyor"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Türkiye'de adalet sisteminin çöktüğünü iddia ederek, cezaevlerinde hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, toplumsal barışı sağlamayan ve ortak değerlerini oluşturmayan çok kimlikli toplumların, ülkelerini bir arada tutamadığına işaret ederek, demokratik ulus ve değerler etrafında şekillenen tüm toplumların eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde bir arada yaşayabildiği bir düzenin hedeflenmesi gerektiğini dile getirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, partisinin, Suriye konusunu en başından beri yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin ne yapması gerektiğini her zaman dostane şekilde söylediğini belirtti.

Suriye meselesine yönelik önerilerini sıralayan Doğan, "Yeni bir Orta Doğu kuruluyor. Demokratik değişim ve dönüşüme direnenler gördüğünüz gibi bir şekilde aşılıyor. Tarihte bambaşka bir şekilde yer alıyorlar. Türkiye'nin de önünde, üstleneceği misyonda, Orta Doğu'da tam böyle bir tercih var. Türkiye, Suriye'de halkların özgürlüğünü sağlayacak, demokratik bir geleceği kendilerinin karar vereceği şekilde sağlamalarına zemin oluşturacak bir aktör mü olacak yoksa başka bir yaklaşım mı belirleyecek?" ifadelerini kullandı.

"Kürtler, bulundukları tüm coğrafyalarda toprak bütünlüğü içinde birlikten ve beraberlikten yana. Bu, tarihsel bir şans." diyen Doğan, Türkiye'nin bu tarihsel fırsatı geleneksel politikalarla heba etmemesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Dışişleri Bakanlığının bütçesinin, tarihi bir dönüm noktasında görüşüldüğüne işaret etti.

Suriye'nin, kestirilemez her türlü gelişmeye açık hale geldiğini belirten Çandar, Orta Doğu'nun yeniden dizaynının, 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana olmadığı ölçüde gündeme geldiğini söyledi.

Çandar, son 48 saatte yeniden dizayn edilmekte olan Orta Doğu'da güç odağı olarak beliren İsrail'in yanı sıra Türkiye'nin de bir bakıma ister istemez bir güç odağı olarak sahnede olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bir NATO ülkesi, Batı merkezli uluslararası sistemin Orta Doğu'daki önemli bir unsuru olarak dış politikasını yeniden tanımlamak zorunluluğu ile karşı karşıya. Türkiye'nin Orta Doğu'da kendiliğinden yükselen profili, Suriye'ye ilişkin önemli yükümlülükleri de ister istemez beraberinde getiriyor. Bugünkü Suriye ile geçmişimiz ortaktır." değerlendirmelerinde bulundu.