DEM Parti'den Madencilik ve Yargı Eleştirisi

DEM Parti milletvekilleri Heval Bozdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, İbrahim Akın ve Nevroz Uysal Aslan, basın toplantısı düzenledi.

Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi öngörülen Mollakara Koza Altın Maden Projesi'ni eleştirdi.

Altın madenciliğinin, işçilerin erken dönemde sağlıklarının bozulmasına neden olduğunu, doğa ve yaşam alanlarının zarar gördüğünü anlatan Bozdağ, madencilik çalışmalarının Mollakara Köyü'ndeki yabani hayatın bozulmasına neden olacağını ileri sürdü.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin "Genel Kurul'da yasa teklifinin genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için sonuna kadar uğraş vereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine değinen Gergerlioğlu, "TÜİK'in enflasyonu düşük göstermeye çalıştığını" iddia etti.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin 6 gündür devam eden grevinin, yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendirdiğini söyledi.

Akın, "Bu grevi yapan işçiler neredeyse öteki haline getirilmeye çalışılıyor. Her türlü ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Tabiri caizse İzmir halkı ile karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Talepleri çok açık. Eşit işe eşit ücret istiyorlar. Somut olarak söyledikleri şu ki; 'Aynı mekanda, aynı ortamda, aynı işi yapan insanların birisi diyelim 50 bin, diğeri 40 bin alıyor. Arada farklar var.' Bu farkın giderilmesini istiyorlar." diye konuştu.

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 10. Yargı Paketi'ni eleştirerek, düzenlemenin cezasızlık algısını kaldıramayacağını ve toplumdaki adalet duygusunu sağlayamayacağını iddia etti.