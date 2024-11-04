Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek

Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kayyum atamaları nedeniyle parti kararıyla bu hafta Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlara katılmayacaklarını bildirdi. Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, kayyum atamalarını iyi niyetli bulmadıklarını ve muhtemelen devamının geleceğini söyledi.

04.11.2024 17:13
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İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atadı.

Esenyurt'un ardından 2 il ve 1 ilçe için kayyum kararı alınması tansiyonu yeniden yükseltti. DEM Parti'den yapılan son açıklamada, Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlara katılmama kararı geldi. Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

DEM PARTİ MECLİS GENEL KURULU VE KOMİSYONLARA KATILMAYACAK

"Biz her zaman için çözüme varız." diyen Gergerlioğlu, "Meclis'teyiz, fakat bugün parti kararıyla bu hafta Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlara katılmayacağız. Bu acımasız antidemokratik kararlara karşı partimizin böyle bir tepkisi olacak." dedi.

"KAYYUMLARIN DEVAMI GELECEK"

Bütün olumsuzluklara karşı Kürt halkının çözümden yana olduğunu belirten Gergerlioğlu, şunları söyledi: "Bundan sonrasında böyle bir takım bahanelerle ortaya çıkarılmış bir kayyum gerçeği var. Muhtemelen arkası da gelecek. Burada iyi bir niyet görmüyoruz. Önceki dönemde de ardı sıra gelen kayyum atamaları olmuştu. Bu adımları kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz."

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Son Dakika Politika Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • sudem meliss:
    Yaşasın AKP 38 44 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    alistiniz kaybettiginiz belediyeleri kayyum atayarak almaya haklı olanda var haksız yere aldığınız yerlerde... 31 38 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Demek ki ne halt ettiklerini kendinde biliyorsun 42 16 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Cokta fifiydi 32 10 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Halk''ın iradesi" deyimine sığınmayın. Halk sizi halk'a hizmet için seçti , verilen yetkiyi kötüye kullanın diye değil. 29 11 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    devletin en büyük ekonomik sorunu bunlar bunlarla uğraşıp duruyor devlet 23 10 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    devletim var ol bunlar yola gelmez kayyuma devam 22 7 Yanıtla
  • Önder null:
    ibnetor bunu biliyordunuz niue secime gordiniz her sene hediye ediyorsunuz akp sizfe akplisiniz 1 14 Yanıtla
  • Ankara null:
    kesin liste var 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    birileri düğmeye bastı bakalım sonuç ne olacak göreceğiz 5 1 Yanıtla
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