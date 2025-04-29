DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatımoğulları'ndan Barış Çağrısı ve Deprem Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatımoğulları'ndan Barış Çağrısı ve Deprem Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları, İstanbul depremiyle ilgili endişelerini dile getirirken, barış ve demokrasi için atılması gereken adımlara dikkat çekti. 1 Mayıs'ta işçileri eyleme çağırdı ve iktidarı sorumluluk almaya davet etti.

29.04.2025 14:56
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları, "Sürecin uzamamasını bizde istiyoruz. Bu süreçte nesnel şartların kimi adımların atılması elzemdir, gelişmelerde bunu göstermektedir" dedi.

Hatımoğulları DEM Parti Grup toplantısında konuştu. Hatımoğulları, 23 Nisan'da İstanbul'da 6.2 şiddetindeki depreme değinerek, "İstanbul halkı başta olmak üzere etkilenen herkese geçmiş olsun. 6 Şubat'ta büyük acılar yaşayan halklar olarak İstanbul depreminde yüreğimiz ağzımıza geldi. Bu depremler bir kez daha gördük ki milyonlar olarak depreme karşiı çaresiziz. Büyük bir deprem riski yaşanıyor ama belediye başkanı tutuklu, belediye yönetimi tutuklu, bazı belediyelere kayyım atanmış. İstanbul depremi böyle karşıladı. Milyonlar büyük bir felaketi atlattı ama iktidarın aklı hala Kanal İstanbul'da. Kanal İstanbul projesi İstanbul'u ateşe atmak demektir. Projeden derhal vazgeçin. Güvenli konutlar, sağlam alt yapılar yerine hala rant peşindeler" ifadelerini kullandı.

Hatımoğulları, işçi ve emekçilere seslenerek, "1 Mayıs arifesinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. DEM Parti olarak Türkiye'nin her yerinde alanlarda olacağız. Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Barış emekçiler için ekmek kadar hayatidir. Demokratik toplum işçinin ve ezilenlerin yaşam güvencesidir. Kaynaklar savaşa değil, insanca yaşama akmalıdır. Örgütlü emek barışla güçlendirilmelidir. İşçilerin birliği, halkların kardeşliği sadece bir temenni değildir. Türk işçinin, Kürt işçi kardeşinin elini tutmasıdır. Ekmek, barış ve özgürlük için tüm emekçileri ve halkları 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Hatımoğulları, şöyle konuştu:

"Başta Abdullah Öcalan'ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır. Sorumluluk artık onlardadır, bu sorumluluğa göre hareket etmelerini beklediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu kapsamda halkın barış çağrılarına kulak vermeye davet ediyoruz."

Daha sonra Hatımoğulları gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli'nin Kamışlı Birlik ve Ortak Tutum Kongresi'nde alınan kararlara tepki gösterdiğini, DEM Parti'nin pişmiş aşa su kattığı eleştirilerine Hatımoğulları, " Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Kongresi'nde alınan kararlara baktığımızda Suriye'nin kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde duruyor. Bizler Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak görüyoruz. Bu süreci sabote edem yerde durmuyor, bizler sürecin sabote olmaması için DEM Parti olarak çaba içindeyiz. Öcalan'ın yapmış olduğu Bahçeli'nin bu dönemde 1 Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü çabayı harcamayı devam ettiğimizi belirmek isterim" cevabını verdi.

Öcalan'ın Demirtaş'ın dışarıda olmasını istediğine yönelik soruya Hatımoğulları, "Buna ilişkin somut bir bilgi yok. Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin PKK silahlarını bırakması ve kongre sürecini tamamlamasını istediğini belirten gazeteciye Hatımoğulları, "Elbette silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için daha önce de yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi, tam anlamıyla şartların sağlanması önemlidir, elzemdir. Sürecin uzamamasını bizde istiyoruz. Bu süreçte nesnel şartların kimi adımların atılması elzemdir, gelişmelerde bunu göstermektedir" dedi.

Şartlarla ilgili soruya Hatımoğulları, "En hızlı şekilde kongre şartlarının oluşabilmesi adımların atılmasını kast ediyor. Güvenli bir ortamın sağlanması, Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması. Heyetimiz kendilerine bu konunun önemini aktardı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Demokrasi, DEM Parti, Politika, İstanbul, 3-sayfa, 1 Mayıs, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatımoğulları'ndan Barış Çağrısı ve Deprem Açıklamaları - Son Dakika

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