İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak - Son Dakika
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Politika

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

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DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bu hafta görüşmek için randevu talep etti. Heyette, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alırken, Van Milletvekili Pervin Buldan'ın bulunmaması ise dikkat çekti.

21.04.2025 18:47
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DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme de gelişme üzerine ertelendi.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç'tan randevu talep etti

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ RANDEVU TALEBİ

Alınan bilgiye göre DEM Parti, İmralı heyeti tarafından yürütülen sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Hukuktan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan yeni randevu talep etti.

PERVİN BULDAN SÜRPRİZİ

Öte yandan, bugüne kadar yürütülen tüm süreçte ve gerçekleştirilen görüşmelerde İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın, Bakan Tunç ile görüşecek heyette bulunmaması ise dikkatleri çekti.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç'tan randevu talep etti

MASADA 'ÖCALAN'A TECRİT' VAR

DEM heyetinin Bakan Tunç ile görüşmesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılarak çalışma koşulları oluşturulması, hasta mahkumların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor.

İmralı heyetinden Bakan Tunç\'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
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Son Dakika Politika İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak üstün:
    hay imralınıza sizin ya midem bulandı artık ne hale getirdiniz ülkeyi pkk elebaşından medet umar hale geldik 18 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    İbanoğlumu ziyaret eden yokmu ? Ulan saf oğlumu kulanıp attınız. Osur özel noldu hani hep beraberdiniz ? Utanmasanız saf ibanoğlumun heykelini 7 C Roketin başına bağlayıp uyduya yolayarak hiç olmamış yoktan sayaçaksız, ölemi :)) 3 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Terörsüz Türkiye dıye pekalabu zamana kadar neredeydınız 0 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Pervin mi buldan geceler, belaya atlar giderim 0 0 Yanıtla
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