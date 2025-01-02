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Politika

DEM Parti Heyeti Meclis'te

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı ve MHP lideri ile görüşmek için ziyaretlerde bulunuyor.

02.01.2025 11:23
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün saat 13.30'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la, saat 15.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclisteki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek.

İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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