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DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

ANKARA - DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Heyet, İmralı'daki görüşme sonrası ilk ziyaretini TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yaptı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, önerilerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Şimdi görüşmeler Sayın Bahçeli ile devam edecek. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve TBMM'de temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması randevularla şekillenir. Ziyaretlerden sonra heyet olarak kapsamlı açıklama yapacağız. Görüşmemiz iyi geçti, umutluyuz" dedi.

Heyet, saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.