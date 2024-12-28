DEM Parti heyeti İmralı Adası'na ziyaret gerçekleştirdi.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Politika › DEM Parti İmralı'da Öcalan ile Görüştü - Son Dakika
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