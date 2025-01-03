DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu.
DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyetin görüşme takvimi belli oldu.
Heyet 6 Ocak Pazartesi günü önce 11'de Gelecek Partisi'ne gidecek. Daha sonra 13.30'da AK Parti heyeti ile TBMM'de görüşecek. En son 15.30'da Saadet Partisi ile görüşecek.
7 Ocak'ta ise heyet 13.30'da DEVA Partisi ve 15.30'da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › DEM Parti İmralı Heyeti'nin Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
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