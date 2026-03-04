DEM Parti Milletvekillerinden Meclis'te Basın Toplantısı - Son Dakika
DEM Parti Milletvekillerinden Meclis'te Basın Toplantısı

DEM Parti Milletvekillerinden Meclis'te Basın Toplantısı
04.03.2026 18:27
Gergerlioğlu, Uysal Aslan ve Ayan, kadın hakları ve Orta Doğu'daki çatışmalar üzerine görüş bildirdi.

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nevroz Uysal Aslan ve Dilan Kunt Ayan, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, İran'daki bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda hayatını kaybeden 168 kız çocuk için kazılan mezarların bulunduğu fotoğrafı göstererek bu korkunç vahşetin sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'de yıllardır bir soykırıma imza attığını ve dünyanın sessiz kaldığını belirten Gergerlioğlu, "Bu sessizlikten cesaret alarak bir başka vahşi savaşa girişti İsrail, yanında ABD'yi de yardımcı alarak. Lanetliyoruz. Bu saldırıdan hiç kimse nemalanmaya çalışmasın. Orta Doğu'da barış, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü egemen olmalıdır. Bir ülkeyi dışarıdan müdahale ile yıkmak, rejimini değiştirmeye çalışmak akıl alacak bir iş değildir. Parçalanan ülkeden bize de bir pay düşer diye beklemek kabul edilecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aslan, emeği için mücadele eden, savaşın ortasında katledilen tüm kadınların gününü kutladı.

Hapishane sisteminin kadınlara yönelik ayrımcılığı sürekli üreten bir mekanizma haline dönüştüğünü savunan Aslan, cezaevinde kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadığını ileri sürdü.

Aslan, cezaevinde kalan kadınların sağlık hakkının ihlal edildiğine dair çok sayıda örnek bulunduğunu iddia etti.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ayan, şöyle konuştu:

"Daha 2026 yılının ilk aylarındayız. Tam 70 kadın, 'erkek devlet' anlayışı sonucunda katledildi, bu kadınların birçoğu da koruma kararına rağmen katledildi."

Türkiye'de yasaların hala etkili uygulanmadığını, şiddetin çoğu zaman cezasız bırakıldığını, kadınların sürekli kamusal hayattan dışlandığı için bu şiddet sarmalının her geçen gün arttığını iddia eden Ayan, kadınların şiddete uğradığında başvuracak etkin bir mekanizmanın bulunmadığını savundu.

Kaynak: AA

