DEM Parti'nin Öcalan Görüşme Talebi Değerlendiriliyor - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'nin Öcalan Görüşme Talebi Değerlendiriliyor

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebinin değerlendirildiğini açıkladı.

27.11.2024 13:03
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, "DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebi ile ilgili Bakan Tunç, cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair bir yönetmelik olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay teröristbaşıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Tabii dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor. Tabii bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hükümlü ve tutukluların cezaevlerin görüşme usulü, ilgili yönetmeliğin 40. maddesinde açıkça belli. Milletvekilleri cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla cezaevi idaresine bilgi vererek görüşebilirler. Eğer terör suçu söz konusuysa Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Burada özellikle Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren sürekli yargıya yönelik, soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de bakanlığımıza yönelik, şahsıma yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin yolu yordamı vardır. Bu ülke bir hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, hakaret edilerek izin istenmez. Burada 'Adalet Bakanlığı'nın imamı, FETÖ imamı' gibi benzeri lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunu bize söylemeye hakkı yok. Her şeyin yolu yordamı var. İzin istiyorsanız adamakıllı istersiniz."

Antalya'da görev yapan bir savcının Kara Harp Okulu'nda kılıç çatarak edilen yemini desteklediği iddialarına ilişkin de Bakan Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi bir inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde Teftiş Kurulu bir rapor hazırladı. Bu rapor 2. Daire tarafından değerlendirilecek. Şu anda süreci devam ediyor. Sadece teğmenlerin disiplin soruşturmasıyla ilgili bir paylaşım değil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarıyla ilgili" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti'nin Öcalan Görüşme Talebi Değerlendiriliyor - Son Dakika

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