DEM Parti'nin Yürüyüşüne Beklenen Katılım Olmadı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'nin Yürüyüşüne Beklenen Katılım Olmadı

DEM Parti\'nin Yürüyüşüne Beklenen Katılım Olmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ardından, DEM Parti Batman İl Başkanlığı'nın düzenlediği yürüyüşe katılım beklenenin altında kaldı. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen, etkinliğe yalnızca 30 kişi katıldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

09.11.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
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İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları devam ediyor.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından " Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile organize edilmek istenen yürüyüş ve basın açıklaması halkta karşılık bulmadı. Hazırlanan afiş ve pankartta, "Cumartesi saat 12.30'da Van ilçe belediye eş başkanları, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yılmaz Güney Parkı'ndan Gülistan Caddesi'ne yürüyoruz" şeklinde hazırlanan afişleri DEM Parti Batman İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tüm belediye parti organlarının yanı sıra halkın da davet edildiği yürüyüş ve basın açıklamasına katılım bulamayan DEM Partililer büyük şok yaşadı. DEM Parti'in çağrısına yaklaşık 30 kişi katıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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