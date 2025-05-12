DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın terör örgütü PKK'nın aldığı karara ilişkin canlı yayınında soruları yanıtladı. PKK'ya bir özerklik vaadinde bulunulmadığının altını çizen Gergerlioğlu açıklamasına şunları ifade etti:

"Allah bozmasın, inşallah bir aksilik olmaz. Bu topraklarda Türküyle, Kürtüyle artık hiç kimsenin bu çatışmaya tahammülü yok. Türk anaları ağladı, Kürt anaları ağladı, hepimiz ağladık. Bu işlerin de silahla bir yere varmayacağını gördük.

"DİLİMİZE, ÜSLUBUMUZA DİKKAT ETMELİYİZ"

Demokrasi, hukuk, meclis. Bu kavramların ön plana çıkması gerekiyordu. Biz bugün umutluyuz. Milyonlarca kişi yakından takip ediyor. Sadece Türkiye halkları değil, tüm etnik milli unsurlar Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Dilimize, üslubumuza büyük dikkat etmeliyiz.

Şu ana kadar çözüm süreci denendi ve devlet de örgüt de birbirine çok güvenmedi. Ancak bu kez radikal adımlar atıldı. Son derece riskli bir alan 1924 Anayasası ve sonrasında yaşananlar hiçbirimizin unutabileceği şeyler değil. Çözüm sürecinden farklı olarak CHP ve MHP'nin karşı çıkmadığı, meclisin de katıldığı bir süreç var. İki tarafın da çok keskin şartlar ileri sürmeden attığı adımlar var. Sayın Bahçeli çıtayı çok üst seviyeye çıkardı.

"ÖZERKLİK TALEBİ YOK"

Türkiye'de çatışmaların olması birtakım güçleri memnun ediyordu, içeride de sorunları çözemiyorduk. Şu anda bir özerklik, bölgede bölünme olmaksızın demokratik siyasi çözüm bulunması önemli. Türkiye sınırları içinde ortak vatan konusunda bir netlik oluştu.

"ÖCALAN'IN İMRALI'DAN AYRILMAYACAK AMA..."

Öcalan'ın İmralı'dan ayrılmaya çok da bir niyeti yok. Benim tahminim İmralı'dan ayrılmayacak ama sekreteryasını güçlendirecektir. İleride umut hakkı gündeme gelebilir. Kongre sonrasında sürecin İmralı'ya bırakılması şartı koşuluyor. Meclis'te de bu konu yasal zeminde çözülsün."