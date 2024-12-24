DEM Partisi'nden İmralı Görüşmeleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partisi'nden İmralı Görüşmeleri İçin Acil Çağrı

DEM Partisi\'nden İmralı Görüşmeleri İçin Acil Çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşme taleplerinin geciktirilmesine karşı çıktı ve 2025'in barış yılı olması gerektiğini vurguladı. Bakırhan, tecridin kaldırılması ve diyalog için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

24.12.2024 14:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşme taleplerine ilişkin, "İmralı görüşmelerini zamana yaymak, keyfi davranmak doğru değil. Toplum nezdinde bu, çözümden ve diyalogdan kaçmak gibi okunuyor. Bu fırsatçı eğilimlere tenezzül etmeyin" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, 2025 yılının barış yılı olması gerektiğini belirterek, "İmralı görüşmelerinin yeniden başlaması ve tecridin son bulması için mücadele etmek, barışa olan inancımızın gereğidir. 'İmralı'da tecrit kaldırılsın' derken inanıyoruz ki o tecridin kaldırılması barışa katkı sunacak, vesile olacak. İmralı, siyasetin şiddet ve çatışmadan hukuki zemine geçeceği yerdir. Milyonlarca insanın inancı da budur. İmralı görüşmelerini zamana yaymak, keyfi davranmak doğru değil. Toplum nezdinde bu, çözümden ve diyalogdan kaçmak gibi okunuyor. Bu fırsatçı eğilimlere tenezzül etmeyin. Bakın, Öcalan, 'Zemin sunulursa katkı yaparım' dediği günden beri, bu zemin içeride ve dışarıda baltalanıyor. İkinci bir görüşmenin yapılması, tecridin kaldırılması, Öcalan'ın koşullarının oluşturulması ısrarla gerçekleştirilmiyor. Her seferinde bir bahane üretiyorlar, bir sonraki günleri işaret ediyorlar" dedi.

'NET BİR CEVAP ALAMADIK'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yüz yüze görüşme taleplerine ilişkin, "Şu ana kadar emin olun, biz de net bir cevap alamadık. Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. Önce, 'Gün tayin etmeye çalışıyoruz, bütçe görüşmelerini bekliyoruz' dedi. Biz de merak ediyoruz, bekliyoruz. Adalet Bakanlığı'nın bence bu oyalamadan vazgeçmesi, bir an önce gerçekten oranın kilidini, kapısını açması ve görüşmeleri sağlaması gerekiyor. DEM Parti'nin eş genel başkanları dahil olmak üzere bütün milletvekilleri başvurdu, başvuruları mevcut. Tekrar ediyorum, mesele; kimin gideceği değil aslında oradan ne söylendiğidir. Bu tartışmalara ve sürece nasıl bir katkı yaptığı bizim için önemlidir. Onun için bekliyoruz, Adalet Bakanı'na sormak gerekiyor; neyi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, İmralı, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partisi'nden İmralı Görüşmeleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Partisi'nden İmralı Görüşmeleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.