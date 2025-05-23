DEM Partisi'nden Yeni Anayasa Çağrısı

DEM Parti Sözcüsü Doğan: " Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

ANKARA - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının sonuçlarını paylaştı. Doğan, yeni dönem için stratejik bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, MYK'da ağırlıklı olarak DEM Parti'nin nasıl etkin bir şekilde sorumluluk üstlenebileceği konusu üzerinde durduklarını aktardı.

" Numan Kurtulmuş'un komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Aylar öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u inisiyatife davet ettiklerini söyleyen Doğan, "Kürt meselesi"nin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları dedi:

"Parti Meclisi değerlendirmelerimizden ve Merkez Yürütme Kurulu tartışmalarımızdan süzülen karar; biz Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun esası çok önemli. Bu komisyon Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek için toplanabilir, toplanmalı. Geç bile kalmış bir inisiyatif bu."

"Önümüzdeki hafta için hem AK Parti'yle hem MHP ile görüşmelerin yapılması planlanıyor"

Doğan, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP ziyaretlerinin tarihlerine ilişkin soru üzerine, "Takvim henüz netleşmedi ama önümüzdeki hafta için hem AK Parti'yle hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle de görüşmelerin yapılması planlanıyor" cevabını verdi. Doğan, önceki ziyaretlere ilişkin de görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Doğan, yeni anayasa gündemine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Sanırım bu konuyla ilgili de kimsenin bir itirazı yok. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Burada da farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor. Türkiye'de herkesin kendini ait hissettiği, herkesin kendini değerli hissettiği, insanların kendilerine bu aidiyetle birlikte bütünleşmiş hissettiği bir yeni anayasaya ihtiyaç var. Herkesin özgünlüklerinin yasal teminatı olduğunu biz onlarca yıldır söylüyoruz. Aksini söylemek kendi mücadelemizin önemli nedenlerinden birini yok saymak olur."