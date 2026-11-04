DEM vekili Sayyiğit, Van'ın işsizlikte Hakkari'den sonra ikinci olduğunu söyledi - Son Dakika
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DEM vekili Sayyiğit, Van'ın işsizlikte Hakkari'den sonra ikinci olduğunu söyledi

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te ayrı basın toplantıları düzenledi. Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kentin gelişmişlik sıralamasında 74'üncü, işsizlikte Hakkari'nin ardından ikinci olduğunu belirterek çözüm istedi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun hala cezaevinde bulunmasını eleştirerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Van'da yaşayanların sorun ve beklentilerini aktaran Sayyiğit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre Van'ın 74'üncü, işsizlik oranında ise Hakkari'nin ardından ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kentte yoksulluğun her geçen gün arttığını iddia eden Sayyiğit, işsizlik, yoksulluk, hava kirliliği, kara, demir ve hava yolu ulaşımı alanlarında yaşanan sorunların çözümü için hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun cezaevinde bulunmaları nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Demirtaş'ın ailesinin Diyarbakır'da yaşadığını dile getiren Akın, "Demirtaş, buna rağmen en uç noktaya Edirne'ye gönderildi ve aileleri gidip geldiklerinde kazalar yaşadı. Aileden insanlar hayatlarını kaybetti. Bu durum 10 yıldır devam ediyor. Sadece bu değil, aynı zamanda o günden bu yana binlerce insan kayyum politikasıyla görevinden alındı. Bu insanların birçoğu işsiz kaldı. Böyle toplumsal sonuçları olan bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Muş, Ağrı, Bingöl'ü ve Elazığ'ın kapsayan bir program yaptıklarını aktaran Akın, bu kapsamdaki temasları hakkında bilgeler paylaştı. Murat Nehri'nde ciddi bir kirlilik yaşandığını, bu durumun da insan sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Akın, bu konuda önlem alınmasını istedi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Siirt'te su sorunu yaşandığını söyledi.

Suya erişimin bir yaşam hakkı olduğuna işaret eden Sarıtaş, Siirt'in bu sorununa çözüm bulunmasını talep etti.

Kaynak: AA
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