AK Parti: Zulme Dayalı Düzene Başkaldıranların Partisi - Son Dakika
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AK Parti: Zulme Dayalı Düzene Başkaldıranların Partisi

AK Parti: Zulme Dayalı Düzene Başkaldıranların Partisi
22.07.2026 15:49
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partisinin İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan güce dayalı dünya düzenine başkaldırdığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla mazlumların hamisi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti, dünyaya söyleyecek sözü olanların, hakkı tutup kaldıranların partisidir. AK Parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş zulme ve güce dayalı dünya düzenine başkaldıranların partisidir." dedi.

Demir, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaretinde, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

İl binasında partililerle bir araya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarının kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatları olarak gecesini gündüzüne katan, mazlumların hamisi ve dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olduklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"AK Parti, dünyaya söyleyecek sözü olanların, hakkı tutup kaldıranların partisidir. AK Parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş zulme ve güce dayalı dünya düzenine başkaldıranların partisidir. Bunun en önemli örneği Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birçok insan çekindi, korktu. 'Dünya düzenine çomak sokuyor' dediler. Birkaç ülke hariç bütün ülkelerin devlet adamları, başkanları dünya düzeninden şikayetçi. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece mazlumların hamisi olmakla birlikte, dik duruşuyla dünya halklarının vicdanlarını harekete geçiren dünya lideridir. Hepimiz onun yol arkadaşıyız, bunu öyle düşünelim."

Demir, yerel yönetimlerin ve belediyelerin millete gönlüne dokunulacak yerler olduğunu vurguladı.

Bu nedenle belediyelerin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Demir, "Kırıkkale Belediyesi bizde değil. Hiç önemli değil. Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışını gördükten sonra vatandaşlarımız tekrar AK Parti hizmetini arzu edecektir, buna inancımız tam. CHP belediyeciliği ve CHP, yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla anılıyor. Bırakın kendileri anılsın. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Cumhurbaşkanımızın 25 yıldır dik duruşuyla siyasete kazandırdığımız mesafeyi yerle bir ediyorlar. Biz ona üzülüyoruz, siyaset kurumunu zedeliyorlar." diye konuştu.

Yakın zamanda Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Demir, zirvenin sadece Türkiye açısından değil, NATO ülkeleri içerisinde de en muhteşem bir zirve olduğunu ifade etti.

Demir, "Türkiye Yüzyılı"na ilişkin "Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı bu teşkilatlarla kuracağız. Temelini attık, Allah'ın izniyle sizinle yücelteceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti: Zulme Dayalı Düzene Başkaldıranların Partisi - Son Dakika

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