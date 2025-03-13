Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır - Son Dakika
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Politika

Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

13.03.2025 15:07
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "Silah bırakın ve kendinizi feshedin" açıklaması ile devam etmiş, terör örgütünden de çağrıya uyacakları yönünde açıklama gelmişti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçle ilgili tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Demirtaş açıklamasında "Anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte Demirtaş'ın konuyla ilgili kaleme aldığı yazı;

"Cesaretimizi ortaya koyamazsak bu girdaptan asla çıkamayacağız, birbirimizi tüketirken küresel emperyalizmin değirmenine su taşımaktan da kurtulamayacağız. İşte Öcalan ve Bahçeli, bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor. Aynı şekilde, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor.

"HERKES BUNA HAZIR OLMALIDIR"

Öcalan kesin ve kararlı bir tavırla PKK'ya kendini feshetme çağrısı yapmaktan çekinmedi. Artık kalıpları, ezberleri, korkuları yıkarak yeni olana doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Herkes buna hazır olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir, nokta. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir, nokta. Gerisini el birliğiyle, gönül birliğiyle adım adım hep birlikte inşa edeceğiz çünkü artık silah, kan, acı aradan çıkmıştır. Önümüzdeki tek engel, eskiye olan bağımlılığımızdır; onu da cesaretle, yeni olana evrilteceğiz.

Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

"ÇAĞRI METNİNDE ŞART YOK AMA..."

Barışla hepimiz, hep birlikte kazanacağız. Şart var mı? Çağrı metninde şart yok ama karşılıklı gereklilikler var. Yani un var, yağ var, şeker var ama helva yapmak için tencere, kaşık, ocak da gerekir. Bunlar helva yapmanın şartı değil, gerekliliğidir. O halde silahların nasıl ve nerede bırakılacağı, silah bırakanların hukuki, siyasi durumlarının ne olacağının netleştirilmesi gerekir. Bunun için hukuki ve siyasi bir adım atılması, işin doğasının gereğidir.

ÜÇ KONU BAŞLIĞI SIRALADI: PAZARLIK YAPILMADI

Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir. Bununla birlikte, demokrasinin temel ilkelerini referans alarak DEM Parti'nin de herkesle görüşme, siyasi ve seçim iş birlikleri yapma hakkı vardır, bu hak meşrudur, anasının ak sütü gibi de helaldir. Bunun için kimseden izin almasına da gerek yoktur, olmayacaktır.

"TÜRK'E KÜRT'E SESLENİYORUM: KORKMA! BARIŞ

Yani demokrasi mücadelesi, arayışı ve inşası elbette kesintisiz sürecek çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini demokrasiyle taçlandırıp ikinci yüz yılında daha da büyütmek hepimizin görevidir. Devleti birlikte kurduk, birlikte büyütüp birlikte yönetip birlikte demokratikleştireceğiz. Bu nedenle Türk'e, Kürt'e, tüm topluma sesleniyorum: Korkma! Barış."

Demirtaş\'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

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Son Dakika Politika Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır - Son Dakika

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