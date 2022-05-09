Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin - Son Dakika
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Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin

09.05.2022 12:28

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP-MHP iktidarının 'ortamı bulanıklaştırdığını', olup bitenlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratılmak istendiğini' söyledi.

93 kez PKK propagandası yapmakla suçlanan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasındaki konuşmada PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası" suçundan hapisle cezalandırıldı.

YAZI KALEME ALDI

Ara ara avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulunan Demirtaş bu sefer hapisten bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, söz konusu yazısında Türk siyasetiyle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. T24'teki yazıya göre ortak payda vurgusu yapan Demirtaş, " Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın. Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" dedi.

"ADAY KİM OLACAK TARTIŞMASINI BIRAKIN"

Demirtaş, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: "Birlik olun, demokrasi ilkeleri etrafında buluşun. Aday kim olacak tartışmasını bırakın. O bir kişiyi değil, ülkeyi düze çıkaracak o güçlü program ile o dev kadroyu oluşturun ve şimdiden meydan meydan, alan alan milyonlarca ses olun, tek yürek olun, "hemen seçim, derhal seçim" diye haykırın. Coşkuyla, moralle, cesaretle harıl harıl seçime hazırlanın, iktidarı değiştirin."

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