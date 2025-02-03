Demokrat Parti'den istifa eden ve yollarına bağımsız olarak devam eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni adresi belli oldu.
Uzun, konuk olarak bağlandığı bir canlı yayında Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük." dedi.
Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.
Salih Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yer alacaklarını da söyledi.
Son Dakika › Politika › Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılıyor - Son Dakika
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