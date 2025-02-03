Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılıyor

Demokrat Parti\'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP\'ye katılıyor

İzmir ve İstanbul'da bağımsız milletvekili olarak görev yapan Salih Uzun ve Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacaklarını açıkladılar. İki milletvekili, daha önce CHP listelerinden seçildiklerini ve hukuksuzluk dalgası karşısında bir tavır geliştirmek zorunda olduklarını belirttiler. Kararlarını, Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında duyuracaklarını ifade ettiler.

03.02.2025 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti'den istifa eden ve yollarına bağımsız olarak devam eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni adresi belli oldu.

CHP'YE KATILIYORLAR

Uzun, konuk olarak bağlandığı bir canlı yayında Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını açıkladı. Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük." dedi.

"MUHALEFETİ BÖLME, PARÇALAMA HAMLELERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

GRUP TOPLANTISINDA YER ALACAKLAR

Salih Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yer alacaklarını da söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, İstanbul, Politika, 3-sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 Ege Denizi’nde 48 saatte 200’ün üzerinde deprem Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
11:52 Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı Yarım saat arayla kalp krizi geçiren çifti ölüm bile ayıramadı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:34 Çanakkale Boğazı’nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü Çanakkale Boğazı'nın kabusu müsilaj 5 yıl sonra geri döndü
10:21 Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:57 Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 00:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Parti'den ayrılan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.